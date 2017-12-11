Минтруд назвал сумму ежемесячного пособия на первого и второго ребёнка

В России семьи будут ежемесячно получать выплаты на первого и второго ребёнка в размере около 10,5 тысяч рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.

Размер пособий будет определяться на основе регионального прожиточного минимума ребёнка. "Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берём региональный прожиточный минимум ребёнка", — отметил Топилин. Минимальная выплата, по его словам, будет в Белгородской области, максимальная — в Чукотском автономном округе.

Для получения материнских пособий по первому ребёнку необходимо обращаться в органы соцзащиты, по второму ребенку — в органы Пенсионного фонда России. Родители смогут также обратиться за получением обеих выплат в МФЦ.

Пособия семьи будут получать с января 2018 года. Средства будут выплачивать, пока ребёнок не достигнет полутора лет.