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Главная Новости Экономика

"Свели образ к спекулянту": в Калининграде стартует обучающая программа для предпринимателей от Google

17:20
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Google и "Сбербанк" запускают в Калининградской области обучающую программу для предпринимателей "Бизнес класс", в рамках которой представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно принять участие в семинарах и мастер-классах. Об этом речь шла на пресс-конференции, посвящённой проекту.
 
Калининградская область стала 21 регионом, где будет реализована программа. Регистрация участников, которыми могут стать не только действующие предприниматели, но и только планирующие открыть своё дело граждане, стартовала 5 декабря 2017 года. Сами же занятия в рамках "Бизнес класса" начнутся только в марте 2018 года и продлятся в течение пяти месяцев.
 
В основе курса – практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте проекта.
 
Обучение абсолютно бесплатное и предусматривает два режима – "онлайн" и "интенсив". Если слушатели курса "онлайн" проявят себя как прилежные и активные ученики, то смогут перейти на другой уровень – курс "интенсив", который подразумевает ещё и очное обучение. Семинары для очников будут проходить в Калининграде.
 
"Для "Сбербанка" и для Google это довольно затратный шаг, честно говоря. Мы (региональное правительство – Прим. Ред.) только приобретаем и ничего не тратим, — рассказал вице-губернатор Александр Шендерюк-Жидков. — Самое главное, что мы таким образом популяризируем образ предпринимателя. Мы как-то за последние годы свели образ предпринимателя к какому-то спекулянту. На самом деле предприниматели — это большие трудяги, которые тратят очень много сил, энергии и действительно созидают".
 
Самым активным участникам обучающей программы будут назначаться наставники — это те люди, которые уже сами поставили свой бизнес на ноги и добились успеха.
 
"Главная задача курсов – научить предпринимателей повысить рентабельность своего бизнеса. Но есть и другие вещи, которые идут бонусами. Например, у нас на питерском форуме в июне участвовали два выпускника программы на тот момент из Татарстана, которые рассказали о своих успехах, познакомились с вице-премьером Шуваловым и сейчас являются такими "национальными героями" республики со всеми вытекающими приятными последствиями", — отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич.
 
"Чтобы получить финансовую возможность для реализации своего бизнеса, необходимо сделать для банка целый перечень операций. Надо иметь соответствующие навыки в маркетинговой сфере, по работе с персоналом и так далее. Без этого комплекса ни в одном уважающем себя банке вряд ли возможно получить финансирование. "Бизнес-класс" и даёт эту самую квалификацию предпринимателю. Лучшим предпринимателям, которые пройдут обучение по программе, "Сбербанк" будет дарить пакет услуг "Лёгкий старт" — это совершенно бесплатное открытие счетов, бесплатные расчёты между контрагентами и другое", — пообещал председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо.
 
Проект реализуется в 23 регионах России и курсы уже успели окончить предприниматели из двух регионов: Татарстан и Свердловская область. До конца 2018 года организаторы проекта рассчитывают привлечь к обучению предпринимателей из 40 российских регионов.
 

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