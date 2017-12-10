Россияне перед Новым годом пожаловались в ФАС на дорогие продукты
В преддверии Нового года в Федеральную антимонопольную службу начали поступать обращения о завышении цен на продукты питания в России. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ФАС получило обращения от граждан, но пока не видит поводов для проверок. Цены, по словам представителя ведомства, определяются соотношением спроса и предложения и "зависят от конъюнктуры рынков и решений, которые принимают участники рынка".
Росстат
ранее сообщил, что средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырёх человек в России выросла примерно на 300 рублей по сравнению с 2016 годом. Их стоимость составила около 6100 рублей.