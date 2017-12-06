Муниципалитеты испугались нового механизма распределения сельхозсубсидий в Калининградской области

Главы муниципалитетов в Калининградской области активно воспротивились перспективе создания в регионе отдельного учреждения, занимающегося распределением бюджетных субсидий сельхозпроизводителям. Об этом на заседании профильного комитета облдумы в среду, 6 декабря, заявил Валерий Губаров.

По словам депутата, ранее озвучивались планы правительства изменить механизм предоставления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства на территории Калининградской области в 2018 – 2019 годах. Шли разговоры о создании отдельного Государственного бюджетного учреждения, которое возьмёт на себя все вопросы субсидирования в сфере сельского хозяйства, тогда как пока эти полномочия находятся в ведении муниципальных управлений.

Стоит отметить, что в 2017 году в региональном бюджете было заложено 36 млн рублей на исполнение полномочий муниципалитетами в области сельского хозяйства. Эти деньги по большей части шли как раз на содержание управлений в муниципальных администрациях. В 2018 году планировалось потратить на эти цели 35 млн рублей.

"К нам стали поступать жалобы: опасаются главы муниципалитетов, руководители управлений, что без поддержки областных денег у органов местного самоуправления не хватит своих финансов на исполнение своих полномочий в полном объеме. Потому что у муниципалитетов все деньги расписаны и лишних денег нет", — пояснил Губаров.

Однако представители областного правительства заверили, что в 2018 году решено оставить прежний механизм сельхозсубсидирования, а значит, муниципалитеты свою долю содержания пока будут получать.

Правда, в региональном минсельхозе отметили, что в 2019 году еще вернутся к вопросу необходимости создания ГБУ. Губаров добавил, что реализация таких планов крайне нежелательна.