+9 °C
днем
+4 °C
ночью
06 декабря 2017 г. 22:42
66 167 пользователей
за 24 часа на сайте
59.2 +0.45
Курс ММВБ на 06 декабря 2017, 22:00
69.82 +0.37
Курс ММВБ на 06 декабря 2017, 22:00
16.54 +0.03
Курс ЦБ на 07 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Экономика

Муниципалитеты испугались нового механизма распределения сельхозсубсидий в Калининградской области

Автор: Екатерина Медведева
19:00
  620
Главы муниципалитетов в Калининградской области активно воспротивились перспективе создания в регионе отдельного учреждения, занимающегося распределением бюджетных субсидий сельхозпроизводителям. Об этом на заседании профильного комитета облдумы в среду, 6 декабря, заявил Валерий Губаров.
 
По словам депутата, ранее озвучивались планы правительства изменить механизм предоставления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства на территории Калининградской области в  2018 – 2019 годах. Шли разговоры о создании отдельного Государственного бюджетного учреждения, которое возьмёт на себя все вопросы субсидирования в сфере сельского хозяйства, тогда как пока эти полномочия находятся в ведении муниципальных управлений.
 
Стоит отметить, что в 2017 году в региональном бюджете было заложено 36 млн рублей на исполнение полномочий муниципалитетами в области сельского хозяйства. Эти деньги по большей части шли как раз на содержание управлений в муниципальных администрациях.  В 2018 году планировалось потратить на эти цели 35 млн рублей. 
 
"К нам стали поступать жалобы: опасаются главы муниципалитетов, руководители управлений, что без поддержки областных денег у органов местного самоуправления не хватит своих финансов на исполнение своих полномочий в полном объеме. Потому что у муниципалитетов все деньги расписаны и лишних денег нет", — пояснил Губаров.
 
Однако представители областного правительства заверили, что в 2018 году решено оставить прежний механизм сельхозсубсидирования, а значит, муниципалитеты свою долю содержания пока будут получать.
 
Правда, в региональном минсельхозе отметили, что в 2019 году еще вернутся к вопросу необходимости создания ГБУ. Губаров добавил, что реализация таких планов крайне нежелательна. 
 
"Ведь муниципалитеты занимаются не только распределением субсидий, которые им дает областной бюджет, они еще и занимаются и другими полномочиями, вписанными в область сельского хозяйства — той же мелиорацией. А бюджетное учреждение будет только распределять деньги и больше ничего", — подчеркнул депутат.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Без штрафстоянок на взморье и по повышенному тарифу: как будут работать калининградские эвакуаторы в 2018 году
16:34
  3974
Без штрафстоянок на взморье и по повышенному тарифу: как будут работать калининградские эвакуаторы в 2018 году
Калининградская АЗС намерена взыскать 300 тысяч с клиентки, сломавшей бензоколонку
Фото горячей новости
15:52
  5935
Глава Минздрава назвала единственное показание для лечения за рубежом за счёт бюджета
Фото горячей новости
14:58
  5254
В Калининграде художник расписывает опоры Эстакадного моста с понтонного плота
Фото горячей новости
13:33
  4765
Полиция Литвы задержала россиянина, снимавшего в банкоматах Вильнюса и Риги деньги с помощью поддельных карт (видео)
Фото горячей новости
12:06
  3427

Лента новостей

Картинка
Эксперт рассказал о предвыборной повестке Путина
22:15
  244
Картинка
Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*
21:56
  332
Картинка
Эксперты: арест Рудникова и выборы Ярошука изменили рейтинг Калининградской области
21:24
  1313
Картинка
Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года
20:56
  583

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  3868
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  14838
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo