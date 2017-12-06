Глава агрофабрики "Натурово": Последние годы сельхозпроизводителям приходится жаловаться только на погоду
Последние годы за счет введения санкций и контрсанкций часть проблем калининградских сельхозпроизводителей удалось снять. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
рассказал глава агрофабрики "Натурово" Александр Иванов.
"Последние годы сельхозникам приходится жаловаться только на погоду, остальное все хорошо", — отметил он.
При этом проблемы остаются, условно их можно разделить на несколько частей: как вырастить, как сохранить и как реализовать.
"В первую очередь, надо завершить модернизацию производства. Многие фермеры часть этой работы выполнили, но еще есть куда стремиться. Привести в порядок свои поля, отвести воду (проблема мелиорации). Также все фермеры нуждаются в своих овощехранилищах – наличие современных во многом бы решило эти вопросы, но надо понимать, что Москва не сразу строилась", — заключил он