Глава агрофабрики "Натурово": Последние годы сельхозпроизводителям приходится жаловаться только на погоду

"Последние годы сельхозникам приходится жаловаться только на погоду, остальное все хорошо", — отметил он.

При этом проблемы остаются, условно их можно разделить на несколько частей: как вырастить, как сохранить и как реализовать.

"В первую очередь, надо завершить модернизацию производства. Многие фермеры часть этой работы выполнили, но еще есть куда стремиться. Привести в порядок свои поля, отвести воду (проблема мелиорации). Также все фермеры нуждаются в своих овощехранилищах – наличие современных во многом бы решило эти вопросы, но надо понимать, что Москва не сразу строилась", — заключил он