Heineken нашла покупателя на завод в Калининграде

Пивоваренная компания Heineken сообщила, что у неё появился потенциальный покупатель на завод в Калининграде. Об этом пишет RNS
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В связи с тем, что компания нашла возможного покупателя, готового приобрести завод в Калининграде, торги по продаже законсервированного предприятия отложены на неопределённый срок, рассказали в пресс-службе Heineken.
"У нас есть потенциальный покупатель, поэтому мы решили отложить торги на неопределенный срок", — сообщил представитель Heineken, не уточнив, кто является потенциальным покупателем объекта.
Ранее компания сообщила, что 5 декабря Российский аукционный дом (РАД) проведет торги
по продаже завода компании в Калининграде, который прекратил деятельность с 1 января 2017 года.
В октябре 2016 года Heineken сообщил о прекращении производства на своем филиале в Калининграде с 1 января 2017 года. Решение об остановке производства в компании называли вынужденной мерой, связанной с тем, что в последние восемь лет размер рынка пива неуклонно падал. Предполагалось, что из-за ухода Heineken Калининградская область потеряет
300 млн рублей.