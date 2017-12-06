Heineken нашла покупателя на завод в Калининграде

Пивоваренная компания Heineken сообщила, что у неё появился потенциальный покупатель на завод в Калининграде. Об этом пишет RNS

В связи с тем, что компания нашла возможного покупателя, готового приобрести завод в Калининграде, торги по продаже законсервированного предприятия отложены на неопределённый срок, рассказали в пресс-службе Heineken.

"У нас есть потенциальный покупатель, поэтому мы решили отложить торги на неопределенный срок", — сообщил представитель Heineken, не уточнив, кто является потенциальным покупателем объекта.

Ранее компания сообщила, что 5 декабря Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже завода компании в Калининграде, который прекратил деятельность с 1 января 2017 года.