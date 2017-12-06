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Калининград вошёл в тройку городов, в которых сильно подешевело вторичное жильё

05 декабря 201719:22
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Калининград назван в тройке российских городов, в которых сильнее всего подешевело вторичное жильё. Об этом пишет портал Realty.Vesti.
 
В большинстве российских регионов цены на квартиры на вторичном рынке жилья падают, сообщает источник. Особенно ощутимо дешевеет вторичка в домах советских годов постройки. При этом в современных зданиях, наоборот, б/у жильё дорожает.
 
Падение цен зафиксировано в 22 из 37 крупных региональных центров России. Сильнее всего вторичное жильё подешевело в  Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%). Снизились цены и областях, граничащих с Подмосковьем.
 
Цены снижаются в основном в некачественном жилом фонде. Дешевеют квартиры в панельных и блочных домах советских годов постройки, цены же на квартиры в современных зданиях, построенных в конце 90-х и в 2000-х, напротив, растут. По сравнению с новыми домами даже массовых сегментов квартиры в советских домах выглядят непривлекательно в соотношении цена-качество, отмечают аналитики.
 
При этом в 15 городах вторичка подорожала. Прежде всего, это Сочи, цены на вторичное жилье в этом городе выросли на 5%. Курорт остаётся популярным местом для отдыха — здесь и его олимпийское наследие, и невозможность выезда за границу многих силовиков и чиновников.
 

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