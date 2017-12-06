Калининград вошёл в тройку городов, в которых сильно подешевело вторичное жильё

Калининград назван в тройке российских городов, в которых сильнее всего подешевело вторичное жильё. Об этом пишет портал Realty.Vesti

В большинстве российских регионов цены на квартиры на вторичном рынке жилья падают, сообщает источник. Особенно ощутимо дешевеет вторичка в домах советских годов постройки. При этом в современных зданиях, наоборот, б/у жильё дорожает.

Падение цен зафиксировано в 22 из 37 крупных региональных центров России. Сильнее всего вторичное жильё подешевело в Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%). Снизились цены и областях, граничащих с Подмосковьем.

Цены снижаются в основном в некачественном жилом фонде. Дешевеют квартиры в панельных и блочных домах советских годов постройки, цены же на квартиры в современных зданиях, построенных в конце 90-х и в 2000-х, напротив, растут. По сравнению с новыми домами даже массовых сегментов квартиры в советских домах выглядят непривлекательно в соотношении цена-качество, отмечают аналитики.