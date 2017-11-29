Минфин РФ предложил сократить число льготников

Министерство финансов предложило сократить число получателей социальной поддержки из бюджета. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на форуме финансового университета, сообщает "РИА Новости"

"У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше", — отметил Силуанов. Выплаты тем, кто действительно нуждается в помощи, увеличат, добавил он.

Данное предложение уже обсуждаются в правительстве. Глава Минфина считает, что увеличение расходов на социальное обеспечение без реформ в этой отрасли вызовет кризис в российской экономике.