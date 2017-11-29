В Литве будут выплачивать детские пособия до 18 лет

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к закону о выплатах на детей до 18 лет. Об этом сообщает Ru.Delfi

С января 2018 года выплаты, независимо от финансового положения родителей, будут осуществляться на всех детей до 18 лет, а если дети учатся — до 21 года, выплаты составят 30 евро в месяц.

На каждого ребёнка до двух лет многодетной семье будут платить 58,5 евро в месяц, на детей старше двух лет — 45,2 евро. Дополнительные выплаты будут получать семьи с небольшими доходами.

В настоящее время детские пособия в Литве получают только малоимущие и многодетные семьи. Выплаты на детей до двух лет составляют 28,5 евро, с 2 до 18 лет — 15,2 евро.