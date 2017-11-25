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Главная Новости Экономика

Шендерюк-Жидков: Предприниматели не должны платить дополнительные пошлины за посылки из ЕАЭС

09:37
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Правительство Калининградской области намерено исправить ситуацию с доставкой почтовых отправлений предпринимателям с основной территории страны. Об этом на заседании консультативного совета по таможенной политике при Калининградской областной таможне сообщил вице-премьер региона Александр Шендерюк-Жидков.
 
"Правительство области обратится в Министерство финансов РФ для исправления ситуации с доставкой почтовых отправлений калининградских предприятий с основной территории страны. Нам важно поддержать наших предпринимателей, чтобы у них не возникали проблемы с НДС и они не платили дополнительную пошлину за комплектующие", — сообщил заместитель председателя правительства.  
 
Сейчас в регион с территории ЕАЭС в адрес предприятий приходят посылки с товарами, которые затем используют как производственное сырьё. Поставками занимается Почта России или операторы экспресс-доставки.
 
Проблема в том,  что на таможне очень трудно доказать, что все эти товары – из ЕАЭС. Регламента, который устанавливал бы порядок признания таких почтовых отправлений товарами ЕАЭС в соответствии с таможенными правилами, пока нет, уточнил Шендерюк-Жидков.
 

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