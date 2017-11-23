Генератор для ветроустановки в Калининградскую область везли на 11 фурах (фото)

11 тяжеловозов понадобилось, чтобы привезти первый из трёх генераторов для ветроэлектростанции в посёлке Ушаково Гурьевского района. Об этом сообщает пресс-служба АО "Янтарьэнерго".

Высота башни ветрогенератора достигает 75 метров, почти столько же – размах лопастей. Весит эта махина 265 тонн, рассказали в "Янтарьэнерго". Конструкции везли на 11 фурах. Такой масштабный груз в Калининградскую область прибыл впервые.

Оборудования такого типа в России ещё не было, уточнили в организации. Полностью монтаж нового ветропарка планируется завершить до конца декабря, а в начале 2018 года станция уже должна начать вырабатывать электроэнергию.

После разгрузки автопоезда вернутся в Германию за оставшимися двумя ветряками.