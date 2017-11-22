Минтруд одобрил идею уплаты налогов самозанятыми через мобильное приложение

Минтруд поддержал идею уплаты налогов самозанятыми гражданами через мобильное приложение. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О возможности создания упрощённой системы налогообложения для самозанятых ранее заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, уточняет издание. По информации газеты Ведомости , один из вариантов такой системы уже разработан.

Так, установив специальное приложение – онлайн-офис с функцией кассы, человек сможет платить налоги. При этом платёж может быть осуществлён автоматически, нужно только привязать к приложению банковскую карту или счёт.