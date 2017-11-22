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Минтруд одобрил идею уплаты налогов самозанятыми через мобильное приложение

21:51
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Минтруд поддержал идею уплаты налогов самозанятыми гражданами через мобильное приложение. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
О возможности создания упрощённой системы налогообложения для самозанятых ранее заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, уточняет издание. По информации газеты Ведомости, один из вариантов такой системы уже разработан.
 
Так, установив специальное приложение – онлайн-офис с функцией кассы, человек сможет платить налоги. При этом платёж может быть осуществлён автоматически, нужно только привязать к приложению банковскую карту или счёт.
 
В начале ноября на фоне низких темпов легализации самозанятых премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать идею омбудсмена Бориса Титова о предоставлении им статуса индивидуального предпринимателя и возможности работать по патенту. По данным ФНС, на 1 октября было зарегистрировано 595 самозанятых граждан. Реальное же количество самозанятых — около 20 млн человек.
 

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