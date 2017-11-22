Минтруд одобрил идею уплаты налогов самозанятыми через мобильное приложение
Минтруд поддержал идею уплаты налогов самозанятыми гражданами через мобильное приложение. Об этом сообщает Коммерсант
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О возможности создания упрощённой системы налогообложения для самозанятых ранее заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, уточняет издание. По информации газеты Ведомости
, один из вариантов такой системы уже разработан.
Так, установив специальное приложение – онлайн-офис с функцией кассы, человек сможет платить налоги. При этом платёж может быть осуществлён автоматически, нужно только привязать к приложению банковскую карту или счёт.
В начале ноября на фоне низких темпов легализации
самозанятых премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать идею омбудсмена Бориса Титова о предоставлении им статуса индивидуального предпринимателя и возможности работать по патенту. По данным ФНС, на 1 октября было зарегистрировано 595 самозанятых граждан. Реальное же количество самозанятых — около 20 млн человек.