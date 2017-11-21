Концерн Siemens заинтересовался открытием производства в Калининградской области
Немецкая компания Siemens рассматривает возможность открытия производства в Калининградской области. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
рассказал глава региона Антон Алиханов.
"Сейчас с Siemens работаем. У них есть интерес к открытию производства здесь и к расширению сотрудничества в части электросетевой энергетики. Также были закрытые встречи с BMW по их проекту", — отметил губернатор.
О намерении открыть в Калининградской области предприятие рассказали и представители российской IT-компании "БАРС Груп". Гендиректор компании отметил
, что регион "манит своими возможностями".