Концерн Siemens заинтересовался открытием производства в Калининградской области

Немецкая компания Siemens рассматривает возможность открытия производства в Калининградской области. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал глава региона Антон Алиханов.

"Сейчас с Siemens работаем. У них есть интерес к открытию производства здесь и к расширению сотрудничества в части электросетевой энергетики. Также были закрытые встречи с BMW по их проекту", — отметил губернатор.