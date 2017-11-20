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Главная Новости Экономика

Алиханов: Налоговые льготы на движимое имущество в 2018 году должны сохраниться

19:44
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Губернатор Калининградской области считает необходимым сохранить льготы на движимое имущество в 2018 году. Об этом он заявил на встрече с депутатами-единороссами в областной Думе.
 
Антон Алиханов напомнил парламентариям, что сохранение льготы по налогу на движимое имущество для бизнеса следует рассматривать как один из инструментов поддержки местных предпринимателей. Этот вопрос ранее обсуждался на встрече с Балтийским деловым клубом и другими организациями, уточнил глава региона.
 
Губернатор сообщил депутатам, что в будущем году компании будут платить налог на движимое имущество по ставке 1,1%, при том, что обычная ставка такого налога не более 2,2%. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже приняты Госдумой РФ. Одновременно регионам дано право самим принимать решение об освобождении от уплаты налога на движимое имущество.
 
Региональный закон необходимо принять до 1 декабря. Если до этого срока перечень льгот не будет утверждён, то его внесут в принятый закон позже, до конца года.
 
Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий возврат налога на движимое имущество организаций. Право устанавливать ставку налога на движимое имущество получат регионы. Она не может превышать 1,1%. Регионы также смогут устанавливать налоговые льготы, в том числе и освобождающие имущество от налогообложения. 
 

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