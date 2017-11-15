На территории индустриального парка в Храброво разместятся производители полотенец и лифтов

"В Храброво есть почти все, кроме электричества. Сейчас идет окончание строительства подстанции. Ее достроят в следующем году. Сейчас у нас есть уже три контракта с инвесторами. Это "Рапира" — производство полотенец; металлургия и производство лифтов. Два намечается еще в декабре. Соответственно, он будет полностью готов в 2019 году. В 2018 инвесторы уже смогут строиться", — рассказал Дмитрий Кусков.

Эти пять производств займут только 8,3% всего парка, поэтому есть куда расти, отметил министр. Планируется, что от этих инвесторов придёт 1 млрд 500 млн рублей. Будет создано 400 дополнительных рабочих мест.

По словам министра по промышленной политике, в Черняховске работы только начались. В следующем году планируется закладка подстанции.