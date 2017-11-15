Росрыболовство объяснило рост цен на красную икру

В Росрыболовстве объяснили, почему поднялись цены на икру. Об этом пишет ТАСС



По сообщению ведомства, увеличение цены сезонное, связанное с приближающимися праздниками. Дефицита товара не ожидается.



"Говорить о дефиците красной икры не приходится, — уточнили в Росрыболовстве. — Во второй половине года традиционно наблюдается существенный рост цен производителей на икру — от 20% до 100%. Наблюдаемый в настоящее время рост оптовых цен соответствует сложившейся сезонной динамике. После новогодних праздников происходит снижение спроса на икру и падение цен".



За год оптовые цены на икру в некоторых регионах выросли на 40%. Это связано отчасти с тем, что на Сахалине стали производить меньше продукции, а на Камчатке больше, что вызывает изменения логистики. Экспорт красной икры сократился на 6,8%.