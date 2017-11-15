"Автотор" запустит полный цикл производства грузовиков Hyundai
Калининградский завод "Автотор" запускает производство грузовых коммерческих автомобилей Hyundai Motor Company по полному технологическому циклу. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Подписание плана запуска проекта состоялось в апреле 2017 года. На заводе пройдёт торжественная церемония запуска производства автомобилей Hyundai HD78 по полному циклу (сварка и окраска). Участие в ней примет руководство компании "Автотор", южнокорейского партнёра и соинвестора Hyundai Motor Company и представители региональной власти.