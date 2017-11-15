В Калининградской области возобновится строительство Балтийской АЭС

В регионе возобновится строительство Балтийской АЭС, начатое в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на концерн "Росэнергоатом".

По словам заместителя генерального директора "Росэнергоатома" Алексея Жукова, сейчас концерн согласовывает возможность продолжения строительства атомной электростанции в Калининградской области. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по энергетике во вторник, 14 ноября.

Ранее Росатом извещал, что строительство Балтийской АЭС может возобновиться только после того как для неё будут найдены потребители электроэнергии и заключены соответствующие договоры. Кроме того, сообщалось, что концерн пересмотрел концепцию проекта атомной станции, предусмотрев поставку до 100% мощности за пределы Калининградской области, уточняет РИА Новости.

Строительство БАЭС в Калининградкой области началось в 2010 году. Изначально планировалось поставлять электроэнергию с неё не только российским, но и европейским потребителям. Однако прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) в 2013 году заявили о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться на рынок ЕС с 2016 года, поэтому проект был временно заморожен.