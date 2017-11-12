+6 °C
днем
+4 °C
ночью
12 ноября 2017 г. 18:36
52 567 пользователей
за 24 часа на сайте
59.22 -0.07
Курс ММВБ на 12 ноября 2017, 18:00
69.08 +0.03
Курс ММВБ на 12 ноября 2017, 18:00
16.3 0.0
Курс ЦБ на 13 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Экономика

В России увеличилось число банкротств компаний

14:59
  661
Число банкротств в России почти достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.
 
Количество банкротств в России вновь выросло в третьем квартале. Из-за падения доходов населения чаще всего банкротятся строительные компании.

Аналитики считают, что на это влияют два фактора. Первый — слабый потребительский спрос, реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые девять месяцев этого года они снизились на 1,2%, по данным Росстата. Второй — медленное снижение ключевой ставки. В начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
10 ноября 201715:19
  38977
"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб
Фото горячей новости
09:16
  16460
Полиция ищет 16-летнего школьника, пропавшего в Калининграде
Фото горячей новости
11 ноября 201718:06
  5550
В Калининграде кусок штукатурки с фасада разбил машину (фото)
Фото горячей новости
11 ноября 201717:34
  7353
Устроивший взрыв в доме в Ижевске заявил, что отомстил соседям за обиды
Фото горячей новости
11 ноября 201715:52
  10599

Лента новостей

Картинка
"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде
17:10
  1194
Картинка
В Балтийске в результате падения с крыши погибла 74-летняя женщина
17:05
  1561
Картинка
Экс-ведущий передачи "Жить Здорово!" Андрей Продеус будет работать в Калининграде
16:30
  2963
Картинка
Японская полиция подозревает кошку в убийстве пенсионерки
16:04
  2184

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  11311
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  8825
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo