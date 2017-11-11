В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик

В Калининградской области в скором времени может появиться собственный авиаперевозчик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В пятницу, 10 ноября губернатор Антон Алиханов встретился с представителями Государственной лизинговой компании и авиакомпании "Азимут". Предметом обсуждения стало создание собственного авиационного предприятия в регионе.

"Обеспечение транспортной доступности региона – один из ключевых приоритетов в работе правительства области, — сказал Алиханов. — Наша задача – развитие связей, в том числе транспортных, и с другими регионами России, и с иностранными государствами. Из нашего аэропорта теперь можно летать в Варшаву, Берлин, Прагу. В высокий сезон есть и чартерные программы. Надеюсь, эта география будет и дальше расти".

В правительстве уточнили, что идея создания регионального авиаперевозчика возникла давно. Реализация проекта позволит организовать регулярные рейсы из Калининграда в российские и европейские узловые аэропорты по приемлемым тарифам. К реализации проекта планируется привлечение действующего авиаперевозчика, работающего в сфере гражданской авиации.

Представители авиакомпании рассказали о возможностях и планах "Азимута" и сообщили, что заинтересованы в размещении воздушных судов на базе аэропорта Храброво. В правительстве региона, в свою очередь, выразили готовность оказать авиаперевозчику поддержку.