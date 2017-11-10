Майстер: Долги по зарплате в Калининградской области уменьшились втрое

Задолженность по заработной плате в регионе в 2017 году сократилась почти в три раза. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявила министр социальной политики Анжелика Майстер, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Во время оперативного заседания правительства Майстер рассказала, что сумма долгов работодателей перед сотрудниками в регионе с начала года снизилась с 12,9 млн рублей до 4,4 млн. Это данные Калининградстата, уточнила министр.

По итогам мониторинга, проведённого правительством области, в январе 2017 года долг калининградских предприятий по зарплате перед работниками достигал 62 млн рублей. Учтены все организации-должники всех видов экономических видов деятельности, поэтому цифры отличаются от официальной статистики, пояснила Майстер.

На начало ноября выплаты заработанных денег ожидают 1309 человек, им причитается в общей сложности 35 млн рублей, рассказала министр. Более 80% этой суммы — долги пяти предприятий-банкротов, уточнила чиновница.

"Несмотря на различного рода сложности, за период с января по октябрь текущего года сумма долговых обязательств перед работниками в целом снизилась на 27 миллионов рублей и продолжает неуклонно сокращаться. По прогнозу к концу 2017 года долги перед 598 работниками составят порядка 16 миллионов рублей", — сообщила глава ведомства.