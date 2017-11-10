Сбербанк планирует инвестировать в калининградский гольф-клуб несколько миллиардов рублей

Сбербанк ведёт переговоры об инвестициях в калининградский гольф-клуб. Об этом сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По инсайдерской информации, пока инвестпроект находится на этапе глубокого планирования, пишет RNS. До инвестиционного совета никаких подробностей не будет.

"До инвестиционного совета ничего определенного сказать невозможно. Пока что есть интересант в виде Сбербанка, а также область, которая хочет получить не самый плохой инвестпроект", — цитирует агентство слова источника, близкого к правительству Калининградской области. При этом уточняется, что "активная стадия строительства начнется в лучшем случае после Чемпионата мира".

RNS сообщает также, что для Сбербанка это частный инвестиционный проект. Речь идёт о доле 100%.

"Герман Греф приезжал ознакомиться с территорией — Сбербанк готов инвестировать в этот гольф-клуб", — сказал агентству источник. Он не исключил, что инвестировать в проект могут и топ-менеджеры банка. "Речь идет о миллиардах рублей", — отметил он.

Из презентации гольф-клуба "Калининград", имеющейся в распоряжении RNS, следует, что на территории клуба будут располагаться гостиничный комплекс, ресторан, рядом будет находиться коттеджный поселок на 111 участков. Концепция гольф-клуба заимствована у PGA Golf Catalunia, который построен в испанской Жироне 1999 году.