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Главная Новости Экономика

Власти попросят в Минпромторге дополнительной поддержки для калининградских предприятий

14:19
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Власти Калининградской области попросят Минпромторг России о дополнительной поддержке для местных промышленников. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.
 
Такое намерение возникло после обращения предприятия "Балткран". По словам министра промышленности области Дмитрия Кускова, здесь предложили изменить механизм предоставления субсидий на производство пилотной партии продукции для крупных заводов, одновременно снизив объём реализации по обязательствам предоставления таких субсидий.
 
"Для развития инновационных технологий в крупном производстве необходимо оказать дополнительную поддержку предприятиям. Тем более, на территории региона работают компании, производящие уникальную для страны продукцию. Поэтому правительство области направит предложение в Минпромторг России о внесении изменений в постановление Правительства РФ № 634 о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства", — сообщил Кусков.
 
В Минпромторге РФ согласились с тем, что крупным промышленным предприятиям необходимо оказывать поддержку.
 
"Мы регулярно ведём деятельность по разработке новых мер поддержки бизнеса, уделяя особое внимание инновационным направлениям. Важно, чтобы российские промышленные гиганты оставались конкурентоспособными, потому мы тщательно следим за их деятельностью, общаемся с руководством предприятий, ориентируемся на их потребности", — рассказал представитель Минпромторга РФ Егор Корнаухов.
 

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