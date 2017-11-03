В 2018 году в России увеличится размер больничных и декретных пособий

В 2018 году в России увеличится размер больничных, пособий по беременности и родам и пособия по ежемесячному уходу за ребёнком. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд РФ.

Максимальный размер декретных составит 61,4 тыс. рублей в месяц. Это на 3,5 тыс. больше, чем в текущем году. Столько же составит максимальный размер больничных. Для выплат такого размера нужно, чтобы официальный заработок за 2017 год был не ниже 755 тыс. рублей. Это около 63 тыс. в месяц. Заработок за 2016 год должен составить 718 тыс. рублей.

Рост пособий связан с изменением расчётного периода. В 2017 году они начислялись исходя из доходов за 2015 и 2016 годы, а в 2018 будут исчисляться исходя из заработка за 2017 и 2016 годы.