Производители сигарет не согласились раскрывать состав табачных изделий

Производители табачных изделий выступили против требования раскрывать состав сигарет. Об этом сообщает РБК

Табачники считают, что новые требования, обязующие производителей сигарет обнародовать состав изделий, наносят ущерб коммерческой тайне. Кроме того, они протестуют против запрета на использование пищевых добавок в сигаретах.

Табачные компании возражают против многих предложений Минздрава. В том числе не согласны с требованием ​относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании "охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне", указывают производители. Сейчас они обязаны предоставлять в Минздрав отчет об ингредиентах, и в скором времени в целях исполнения техрегламента Таможенного союза будет утверждена форма отчета о составе всех реализованных за год табачных изделиях и выделяемых ими веществах, говорится в письме, направленном табачниками премьер-министру Дмитрию Медведеву. "В этой связи дополнительные требования к раскрытию информации об ингредиентах представляются чрезмерными", — настаивают участники рынка.



Кроме того, производители обращают внимание правительства на то, что предложение о размещении предупреждений о вреде сигарет на обертке фильтра и сигаретной бумаге сложно технически и не имеет мировых аналогов, а предложение о запрете на оборот некурительных табачных изделий считают избыточным из-за недоказанности их вреда для здоровья.