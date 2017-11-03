Производители сигарет не согласились раскрывать состав табачных изделий

Производители табачных изделий выступили против требования раскрывать состав сигарет. Об этом сообщает РБК
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Табачники считают, что новые требования, обязующие производителей сигарет обнародовать состав изделий, наносят ущерб коммерческой тайне. Кроме того, они протестуют против запрета на использование пищевых добавок в сигаретах.
Табачные компании возражают против многих предложений Минздрава. В том числе не согласны с требованием относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну.
Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании "охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне", указывают производители. Сейчас они обязаны предоставлять в Минздрав отчет об ингредиентах, и в скором времени в целях исполнения техрегламента Таможенного союза будет утверждена форма отчета о составе всех реализованных за год табачных изделиях и выделяемых ими веществах, говорится в письме, направленном табачниками премьер-министру Дмитрию Медведеву. "В этой связи дополнительные требования к раскрытию информации об ингредиентах представляются чрезмерными", — настаивают участники рынка.
Кроме того, производители обращают внимание правительства на то, что предложение о размещении предупреждений о вреде сигарет на обертке фильтра и сигаретной бумаге сложно технически и не имеет мировых аналогов, а предложение о запрете на оборот некурительных табачных изделий считают избыточным из-за недоказанности их вреда для здоровья.