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ФАС сообщила о скорой отмене национального роуминга

25 сентября 201721:27
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Федеральная антимонопольная служба прогнозирует скорую отмену роуминга на территории России. Переговоры ведомства с операторами мобильной связи складываются обнадёживающе, сообщают Вести. Интернет-газета ссылается на заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина.
 
По словам чиновника, вопрос отмены национального роуминга возник в ходе рассмотрения антимонопольного дела в отношении главных операторов мобильной связи. Так, в августе 2017 года ФАС предупредила МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 о недопустимости завышения цен на внутрисетевой роуминг на территории страны и предписала устранить нарушение до 15 декабря. Фактически это означает отмену роуминга в России.
 
Голомолзин подчеркнул, что в ведомстве не обольщаются относительно игроков-тяжеловесов мобильного рынка связи. Понятно, что операторы от конкуренции друг с другом не откажутся. Однако ФАС рассчитывает, что нарушение будет устранено в течение трёх месяцев. При необходимости этот период может быть увеличен ещё на полгода. Месяц назад глава ФАС Игорь Артемьев заверил, что с вероятностью в 99% национальный роуминг отменится до конца текущего года, напоминают "Вести".
 
Ранее Клопс.Ru сообщал о том, что Федеральная антимонопольная служба продлила для сотовых операторов срок исполнения предупреждения по роумингу до 15 декабря.
 

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