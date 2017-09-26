ФАС сообщила о скорой отмене национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба прогнозирует скорую отмену роуминга на территории России. Переговоры ведомства с операторами мобильной связи складываются обнадёживающе, сообщают Вести . Интернет-газета ссылается на заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина.

По словам чиновника, вопрос отмены национального роуминга возник в ходе рассмотрения антимонопольного дела в отношении главных операторов мобильной связи. Так, в августе 2017 года ФАС предупредила МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 о недопустимости завышения цен на внутрисетевой роуминг на территории страны и предписала устранить нарушение до 15 декабря. Фактически это означает отмену роуминга в России.

Голомолзин подчеркнул, что в ведомстве не обольщаются относительно игроков-тяжеловесов мобильного рынка связи. Понятно, что операторы от конкуренции друг с другом не откажутся. Однако ФАС рассчитывает, что нарушение будет устранено в течение трёх месяцев. При необходимости этот период может быть увеличен ещё на полгода. Месяц назад глава ФАС Игорь Артемьев заверил , что с вероятностью в 99% национальный роуминг отменится до конца текущего года, напоминают "Вести".