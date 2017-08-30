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Главная Новости Экономика

Центробанк: в России ожидается снижение цен на продукты

18:28
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Банк России ожидает дальнейшего снижения цен на отдельные продовольственные товары в сентябре. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на регулятора.
 
"Ожидания инфляции на август не поменялись, Банк России все так же ожидает дефляцию, связанную с сезонным удешевлением продовольственной продукции", — отметили в ЦБ. В сентябре сезонный эффект значительно снизится, но ожидается снижение цен на отдельные продукты.
 
Согласно данным Росстата, недельная дефляция в России составила рекордные 0,2%. С января по 28 августа потребительские цены выросли на 1,9%. 
 

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