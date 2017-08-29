Совет директоров "Роснефти" возглавит бывший канцлер Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер станет председателем совета директоров "Роснефти". Об этом сообщает "Интерфакс" , ссылаясь на свой источник.

Директива была согласована профильными министерствами. Он была направлена в правительство. В документе отмечается, что Шрёдер является авторитетным политиком, который "последовательно выступает за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".