Совет директоров "Роснефти" возглавит бывший канцлер Германии
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер станет председателем совета директоров "Роснефти". Об этом сообщает "Интерфакс"
, ссылаясь на свой источник.
Директива была согласована профильными министерствами. Он была направлена в правительство. В документе отмечается, что Шрёдер является авторитетным политиком, который "последовательно выступает за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".
Бывший канцлер Германии решил выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров, несмотря на критику в свой адрес среди германских политиков. В настоящее время совет директоров компании возглавляет помощник президента РФ Андрей Белоусов.