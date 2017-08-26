Калининградцы стали брать больше ипотечных кредитов

Объём ипотечных кредитов, выданных жителям Калининградской области за первое полугодие, возрос на 26% по сравнению аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Агентство приводит долю просроченных платежей в области — 1,2%, что ниже среднего показателя по стране в полтора процента. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за июнь в Калининградской области составила 11,02%, на рынке первичного жилья — 10,84%.

В 2016 году калининградцы строили жильё активнее всех в стране. В среднем по России на душу населения строили немногим более половины квадратного метра жилья, тогда как в области на человека приходится 1,23 кв.м. новостроек. В 2017 году в регионе строят 319 жилых домов с 36,6 тысячами квартир общей площадью 1,8 миллиона кв.м.