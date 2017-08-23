В Калининградскую область запретили ввозить янтарь в режиме свободной таможенной зоны

В перечень товаров, запрещённых к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области, правительство РФ включило необработанный янтарь, обработанный янтарь, и янтарные изделия. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня, 23 августа, на сайте кабмина.

По мнению властей, введение данной ограничительной меры будет способствовать максимальному задействованию янтарного сырья, которое добывают на территории региона. Оно будет рационально распределяться между российскими переработчиками, что положительно скажется на развитии янтарной отрасли в стране.

"Включение этих товаров в перечень обусловлено возможностью ввоза янтаря с территории не входящих в Евразийский экономический союз государств на территорию Калининградской области без уплаты таможенных пошлин и налогов в таможенной процедуре свободной таможенной зоны", — сообщается в пояснительной записке к документу.