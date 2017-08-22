Москва даст Белоруссии кредит в $700 млн для возвращения долгов перед РФ

Правительство России одобрило кредит Белоруссии на 700 миллионов долларов, который пойдёт на погашение долгов перед РФ и фондом ЕФСР. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официальное распоряжение правительства.

Министерства финансов и иностранных дел проведут переговоры с Минском и подпишут соглашение. Деньги будут потрачены на погашение Белоруссией внешнего госдолга Белоруссии перед РФ и возврат кредитов Евразийского фонда стабильности и развития. ЕФСР учреждён в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Он направлен на повышение устойчивости и конкурентноспособности экономик вступивших стран.

На погашение кредита Минску дадут 10 лет. Соглашение о рефинансировании долгов достигнули 3 апреля на встрече президентов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге.