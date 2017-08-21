Россия выплатила последний внешний долг СССР

8 августа Россия полностью расплатилась по внешним долгам СССР, уплатив последние 125,2 миллионов долларов Боснии и Герцеговине. Об этом рассказывает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Россия оказалась должна денег Боснии в результате признания ответственности за долги СССР перед странами бывшей Югославии. С Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией РФ погасила задолженности в 2011 - 2016 годах.

"Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными", — уточняет документ.

Сейчас Россия не погасила свои внешние долги только перед Южной Кореей. .Долг составил немногим менее 600 миллионов долларов, его надо вернуть до конца 2025 года