Калининградская область поднялась на 32 позиции в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Калининградская область поднялась на 32 позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В субботу, 19 августа, в областном правительстве прошла рабочая встреча врио губернатора Антона Алиханова с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Стороны обсудили вопросы улучшения инвестклимата в регионе. Они наметили точки роста в сотрудничестве АСИ с правительством области. На встрече речь шла о технологической и цифровой экономике.

"Буквально за год Калининградская область поднялась на 32 позиции в рейтинге, это очень хороший результат. Регион — один из пяти, который показал такую серьезную динамику, такой скачок", — отметила Чупшева. Она также подчеркнула, уровень инвестиционной привлекательности региона оценивается очень высоко, что подтверждает динамика опросов. Рост произошёл по всем направлениям: регуляторике, созданию инфраструктуры для бизнеса и предпринимателей.

До конца 2017 года регионы должны завершить работу по снижению административных барьеров для бизнеса. В Калининградской области по целевым моделям достигнуто уже более 62%. "Поэтому мы ждём от региона лучших практик, чтобы тиражировать их в других субъектах страны", — заявила глава АСИ.

Врио губернатора Антон Алиханов напомнил, что один из проектов региона уже стал моделью для других областей. "Наши пляжи в Янтарном и Зеленоградске, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, вошли в число лучших практик, которые курирует АСИ. Теперь такие же пляжи открываются в Крыму и других регионах", — отметил он.

Глава региона поблагодарил Агентство за регулярное методическое и методологическое сопровождение и отметил, что перспективными направлениями сотрудничества с АСИ сейчас являются цифровизация региона и вопросы национально-технологической инициативы.