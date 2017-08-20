В России сократится число внеплановых проверок бизнеса

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, число проверок бизнесменов сократится, оно не должно превышать 30% от плановых. Об этом сообщается в поручении , опубликованном на сайте Кремля.



Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 декабря. "Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора), " — говорится в тексте документа.

Исключением станут внеплановые проверки, которые инициированы из-за причинения вреда (или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, глава государства распорядился сократить срок проведения внеплановых проверок в отношении юрлиц или индивидуальных предпринимателей до десяти рабочих дней.