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Калининградские приставы взыскали 231 млн рублей долга сигаретами

19:13
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Судебные приставы погасили часть задолженности компании ООО "Юнион тобакко Фэктори" изъятыми с их склада сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
 
Всего одна из самых крупных компаний области, торгующая табачными изделиями, должна была уплатить налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Судебные приставы уведомили руководство фирмы о долге. Владелец компании не поспешил рассчитаться с государством.
 
В итоге исполняющие предписание приставы наложили арест на более чем 6 400 тысяч пачек сигарет. Их предварительная стоимость оценивается в почти 232 миллиона рублей. Указывается, что для уплаты налогов владелец фирмы может сам распродать имущество, на которое был наложен арест.

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