СМИ: калининградцы смогут продавать электроэнергию "ветряков" и солнечных панелей
Владельцы солнечных панелей и маломощных ветрогенераторов из Калининградской области смогут продавать излишки электроэнергии энергосбытовым компаниям. Об этом сообщает издание Коммерсант.Ru
со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.
Правительство РФ утверждает правила, согласно которым станет возможно возмездно сбрасывать в сеть излишки вырабатываемой электроэнергии. Нововведение коснётся владельцев установок до 15 кВт. В Калининградской области цену на электроэнергию, полученную от возобновляемых источников, будут устанавливать местные регуляторы рынка.
Доходы, полученные от сбыта энергии, не будут облагаться налогом. Новые правила входят в рамки мер для стимуляции микрогенерации электроэнергии населением.
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