СМИ: калининградцы смогут продавать электроэнергию "ветряков" и солнечных панелей

Владельцы солнечных панелей и маломощных ветрогенераторов из Калининградской области смогут продавать излишки электроэнергии энергосбытовым компаниям. Об этом сообщает издание Коммерсант.Ru со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.

Правительство РФ утверждает правила, согласно которым станет возможно возмездно сбрасывать в сеть излишки вырабатываемой электроэнергии. Нововведение коснётся владельцев установок до 15 кВт. В Калининградской области цену на электроэнергию, полученную от возобновляемых источников, будут устанавливать местные регуляторы рынка.

Доходы, полученные от сбыта энергии, не будут облагаться налогом. Новые правила входят в рамки мер для стимуляции микрогенерации электроэнергии населением.