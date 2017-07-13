ЦБ: активный отзыв лицензий у банков повышает финансовую устойчивость
Активный отзыв банковских лицензий улучшает общую финансовую обстановку. Как сообщает ТАСС
, такие выводы содержатся в исследовании, проведённом Банком России.
"Политика отзыва лицензий имеет целый ряд важных позитивных долгосрочных плюсов. Она способствует росту конкуренции, в конечном счете от нее выигрывают добросовестные банки, повышается их финансовая устойчивость. В выигрыше оказываются как вкладчики, так и заемщики, особенно средний и малый бизнес", – говорится в исследовании.
Эксперты отметили ряд других плюсов активной надзорной политики. В среднесрочной перспективе она снижает уровень монополизма и повышает эффективность банковской системы. Хотя в краткосрочной перспективе такие меры ослабляют позиции средних и малых банков, эксперты пришли к выводу, что выгоды перевешивают потери.
Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, в 2016 году лицензии отозвали почти у 100 банков. Каждый десятый похищал
средства вкладчиков.
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