Минфин: граждане смогут оплачивать часть налогов авансом

Министерство финансов России хочет разрешить гражданам платить авансом транспортный, земельный и имущественный налоги. Об этом сообщает "РИА Новости".

Это нововведение входит в проект основных направлений налоговой, бюджетной и финансовой политики на 2018-2020 года. Документом предусмотрено введение института добровольных авансовых взносов. Они будут предназначены для перечисления на счет Федерального казначейства в уплату предстоящих платежей транспортного, земельного и имущественного налога.