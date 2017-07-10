РЖД планирует построить новые склады и рефрижераторы для калининградского бизнеса

ОАО "Российские железные дороги" планирует построить инфраструктуру, которая необходима калининградскому бизнесу. Об этом сообщил врио вице-премьера регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков в ходе круглого стола "РБК-Калининград" в понедельник, 10 июля.

"Государство повернулось лицом к бизнесу, классический пример — "РЖД". Руководитель Калининградской железной дороги просит организовать совещание в правительстве с представителями бизнеса. В КЖД хотят, чтобы бизнес сказал, что бы он хотели хранить на Калининградской железной дороге. И за счет средств РЖД глава КЖД готов построить рефрижераторы, склады напольного хранения, всю необходимую инфраструктуру — чтобы бизнес мог этим воспользоваться", — заявил врио вице-премьера.