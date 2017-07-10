Корейские инвесторы планируют производить в Калининграде системы очистки воды

Инвесторы из Кореи планируют наладить в Калининграде производство систем очистки воды. Об этом в ходе круглого стола сообщил глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный, передаёт РБК

"Мой заместитель только что вернулся из Сеула, где провёл ряд переговоров с производителями оборудования для судостроения. Мы сейчас заключаем соглашение и, возможно, локализуем одно из первых корейских предприятий по производству сложного машиностроительного оборудования на территории Калининградской области", — заявил Зарудный.

Заместитель главы корпорации развития Олег Скворцов рассказал, что в Корее, где Калининградская область презентовала инвестиционные возможности, провели переговоры с компанией "Аквастар". Она производит системы очистки балластной воды для судов. Компания намерена выходить на рынки России и Европы и считает Калининград оптимальным вариантом. Открывать производство "Аквастар" планирует либо самостоятельно, либо с партнёром, одной из калининградских компаний, выпускающих оборудование для систем очистки.

"Сейчас мы ведём переговоры с этой компанией по поводу визита в Корею, чтобы они увидели мощности, поняли, какой объём продукции, и договорились по параметрам. Если "Аквастар" будет локализовать часть производства на калининградском предприятии, то тогда нужно будет обсуждать ценовые параметры и объёмы производимой продукции. Со стороны калининградской компании есть желание и возможности выпускать", — заявил Скворцов.

По словам замглавы корпорации развития, с 1 сентября на всех мировых судах должны будут установить системы очистки балластной воды. В установке оборудования нуждаются 70 тыс. судов.