Глава Минсельхоза: изменение климата грозит России снижением ВВП

Россия потеряет 1-2% ВВП в год вследствие изменения климата. Как сообщает ТАСС
, об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв.
"Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 г. говорят об угрозе потерь в среднем до 1-2% ВВП в год", — сообщил министр. По словам Ткачёва в своей речи на 40-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.
"Такие процессы особенно влияют на сельское хозяйство, которое зависит от погодных условий гораздо больше, чем какая-либо другая отрасль экономики", — сказал глава Минсельхоза. Министр также добавил, что по оценкам ФАО почти треть выбросов парниковых газов связана с агросектором. Он заявил, что крайне важно тщательно проанализировать возможные негативные последствия для экономики.
Александр Ткачёв отметил, климатические изменения в среднесрочной перспективе могут оказать позитивный эффект на сельское хозяйство. По его словам, эффект связан с расширением земель, пригодных для сельского хозяйства, увеличением вегетационного периода и смягчением зимних температур. "Важно максимально эффективно использовать этот потенциал, не упустить возможность хотя бы частично компенсировать потери сельского хозяйства от нестабильности климата", — сообщил Ткачёв.
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