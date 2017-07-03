Правительство на четверть снизило бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018

Бюджетные инвестиции, предназначенные для строительства энергообъектов к Чемпионату мира по футболу – 2018 снизили на 24%. Об этом замминистра энергетики России Андрей Черезов рассказал изданию "Р–Спорт"

Изначальная сумма финансирования составляла 7,6 млрд рублей. Её снизили до 5,8 млрд.

"В рамках проектирования и оптимизации схем энергоснабжения мы пришли к экономии, в принципе сейчас окончательная стоимость, которая нам необходима для чемпионата мира — 5,8 миллиарда рублей, остальное мы сэкономили государству, вернули в бюджет Российской Федерации эти деньги", – рассказал Черезов, добавив, что ввод объектов в эксплуатацию планируется завершить в декабре.