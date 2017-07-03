Правительство на четверть снизило бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018

Бюджетные инвестиции, предназначенные для строительства энергообъектов к Чемпионату мира по футболу – 2018 снизили на 24%. Об этом замминистра энергетики России Андрей Черезов рассказал изданию "Р–Спорт"
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Изначальная сумма финансирования составляла 7,6 млрд рублей. Её снизили до 5,8 млрд.
"В рамках проектирования и оптимизации схем энергоснабжения мы пришли к экономии, в принципе сейчас окончательная стоимость, которая нам необходима для чемпионата мира — 5,8 миллиарда рублей, остальное мы сэкономили государству, вернули в бюджет Российской Федерации эти деньги", – рассказал Черезов, добавив, что ввод объектов в эксплуатацию планируется завершить в декабре.
В 2016 году Черезов заявлял, что Калининград получил
самый большой объём финансирования на подготовку энергообъектов к ЧМ–2018. Эта сумма превысила 2,5 млрд рублей. По словам чиновника, в городах, которые примут матчи чемпионата, планируется подготовка десяти энергообъектов. Четыре из них находятся в Калининграде.
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