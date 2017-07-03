В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда

В Минфине рассказали о вариантах объединения Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. Как сообщает "РИА Новости"
, их назвал замминистра финансов РФ Владимир Колычев в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Чиновник рассказал о двух вариантах. Это полное объединение фондов или установление законом о бюджете объёма перечисления из ФНБ в Резервный фонд. Правительство дало Минфину поручение проработать этот вопрос.
"Механизм сейчас рассматривается, есть два варианта. Первый – это, соответственно, полное объединение, и тогда, действительно, придется вносить поправки и, возможно, рассматривать их, в том числе во втором чтении. И второй вариант, который, в принципе, уже сейчас заложен в тех поправках, которые мы сейчас рассматриваем – это возможность устанавливать законом о бюджете объем перечисления из ФНБ в Резервный фонд", – цитирует агентство Колычева.
О решении объединить Резервный фонд и ФНБ сообщил 30 июня глава Минфина Антон Силуанов. Ранее он заявлял
, что в 2017 году средства Резервного фонда будут истрачены полностью.
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