Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с теневой экономикой

Россия оказалась на четвёртом месте в рейтинге стран с крупнейшими теневыми экономиками. Об этом сообщает РБК с ссылкой на исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

По оценке ACCA, объём теневой экономики в России – 33,6 трлн рублей, то есть 39% от ВВП страны за 2016 год. Россию обошли Украина (46% от ВВП), Нигерия (48% от ВВП) и Азербайджан (67% от ВВП). Замыкает пятёрку Шри-Ланка, где показатель теневой экономики – 38% от ВВП. Всего в рейтинге 28 стран.

В исследовании под теневой экономикой понималась деятельность и доход от неё, находящиеся вне системы госрегулирования. Всего в 2016 году доля теневой экономики в глобальном ВВП составила 22,6%. В России показатель не меняется, и по мнению экспертов, к 2015 году составит те же 39,3%.