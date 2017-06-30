Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с теневой экономикой
Россия оказалась на четвёртом месте в рейтинге стран с крупнейшими теневыми экономиками. Об этом сообщает РБК
с ссылкой на исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
По оценке ACCA, объём теневой экономики в России – 33,6 трлн рублей, то есть 39% от ВВП страны за 2016 год. Россию обошли Украина (46% от ВВП), Нигерия (48% от ВВП) и Азербайджан (67% от ВВП). Замыкает пятёрку Шри-Ланка, где показатель теневой экономики – 38% от ВВП. Всего в рейтинге 28 стран.
В исследовании под теневой экономикой понималась деятельность и доход от неё, находящиеся вне системы госрегулирования. Всего в 2016 году доля теневой экономики в глобальном ВВП составила 22,6%. В России показатель не меняется, и по мнению экспертов, к 2015 году составит те же 39,3%.
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