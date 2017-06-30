Путин продлил экономические санкции против Запада на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий контрсанкции против стран Запада до конца следующего года. Об этом пишет ТАСС



Речь идёт об указе "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Санкции были введены в 2014–2015 годах. Они предусматривают запрет импорта товаров из ряда стран, а именно США, стран ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Лихтенштейна, Черногории и Исландии.



Эти экономические меры были введены в ответ на санкционные списки, включающие как граждан России, так и компании, счета которых были заморожены. Также ряду лиц из России был запрещён въезд в некоторые страны.