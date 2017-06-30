Путин продлил экономические санкции против Запада на 2018 год
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий контрсанкции против стран Запада до конца следующего года. Об этом пишет ТАСС
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Речь идёт об указе "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Санкции были введены в 2014–2015 годах. Они предусматривают запрет импорта товаров из ряда стран, а именно США, стран ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Лихтенштейна, Черногории и Исландии.
Эти экономические меры были введены в ответ на санкционные списки, включающие как граждан России, так и компании, счета которых были заморожены. Также ряду лиц из России был запрещён въезд в некоторые страны.
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