Исландия планирует сотрудничать с Калининградом в сфере рыбной промышленности

Предприниматели из Исландии хотят сотрудничать с Калининградом в области рыбной промышленности и развития рыболовецкого флота. Как сообщает "РИА Новости" , об этом на встрече с правительством региона рассказала посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Дипломат рассказала, что исландские предприниматели ищут новые варианты сотрудничества в сфере рыболовства. С Калининградской областью, по её мнению, можно работать на оне программы модернизации флота.

"То, что приехала большая делегация представителей бизнеса, говорит о том, что Исландия ищет выход на российские регионы, на российский рынок. У нас есть набор промышленных производственных площадок, где кроме льгот по налогообложению мы предоставляем возможности административного сопровождения реализации проектов и возможность подключения к инфраструктуре", – цитирует издание врио зампреда правительства Калининградской области Александра Рольбинова.

Поставки рыбной продукции из Исландии в Россию прекратились в 2015 году в связи с антироссийскими санкциями. Тем не менее, работа Российско-Исландской комиссии по рыбному хозяйству продолжается.