Исландия планирует сотрудничать с Калининградом в сфере рыбной промышленности

Предприниматели из Исландии хотят сотрудничать с Калининградом в области рыбной промышленности и развития рыболовецкого флота. Как сообщает "РИА Новости"
, об этом на встрече с правительством региона рассказала посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.
Дипломат рассказала, что исландские предприниматели ищут новые варианты сотрудничества в сфере рыболовства. С Калининградской областью, по её мнению, можно работать на оне программы модернизации флота.
"То, что приехала большая делегация представителей бизнеса, говорит о том, что Исландия ищет выход на российские регионы, на российский рынок. У нас есть набор промышленных производственных площадок, где кроме льгот по налогообложению мы предоставляем возможности административного сопровождения реализации проектов и возможность подключения к инфраструктуре", – цитирует издание врио зампреда правительства Калининградской области Александра Рольбинова.
Поставки рыбной продукции из Исландии в Россию прекратились в 2015 году в связи с антироссийскими санкциями. Тем не менее, работа Российско-Исландской комиссии по рыбному хозяйству продолжается.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.