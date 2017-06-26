Росстат: минимальный набор продуктов резко подорожал

В России за первые пять месяцев 2017 года резко выросли цены на минимальный набор продуктов. Об этом сообщает Росстат



Быстрее всего продукты дорожали в апреле — мае. В результате продуктовая корзина стала стоить 4 036,7 рубля — на 9,4% больше, чем ранее.



Заметнее всего цены выросли на капусту, картофель, лимоны, яблоки. При этом огурцы подешевели на 26,4%, помидоры — на 11,5%, чеснок — на 5,6%. Также дешевле стали рис, гречка, брынза, говядина, свинина — но незначительно.



Коснулся рост и цен на одежду — в частности, женских и детских туфель из кожзама, а также летних сарафанов. На 1,3% дороже стал уголь, на 0,7–0,9% — садовые лопаты, сигареты, кремы для лица и некоторые стройматериалы.