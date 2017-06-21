Алиханов: Инфляция в регионе опускается до исторического минимума
Антон Алиханов
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В Калининградской области уровень инфляции меньше, чем во многих других регионах России. Об этом в среду, 21 июня, во время заседания общественно-политического совета при губернаторе сообщил Антон Алиханов.
"Если посмотреть на данные Росстата, то наша инфляция даже ниже, чем по России в целом и даже начинает падать до исторического минимума", — заявил врио губернатора.
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