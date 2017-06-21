Алиханов: Инфляция в регионе опускается до исторического минимума

В Калининградской области уровень инфляции меньше, чем во многих других регионах России. Об этом в среду, 21 июня, во время заседания общественно-политического совета при губернаторе сообщил Антон Алиханов.

"Если посмотреть на данные Росстата, то наша инфляция даже ниже, чем по России в целом и даже начинает падать до исторического минимума", — заявил врио губернатора.