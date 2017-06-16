Центробанк снизил ключевую ставку до 9% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых, следует из пресс-релиза ЦБ. Снижение произошло на 0,25 процентного пункта. Об этом пишет " РИА Новости ".

"Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются", — говорится в сообщении ЦБ.

Это уже третье снижение ставки за текущий год. На 0,25 процентного пункта — в марте и в апреле на 0,5 процентного пункта. Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет в том числе на размер ставок по потребительским кредитам.