Эксперты: Низкая температура и дожди могут помешать ЦБ значительно понизить ставку
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Банк России на заседании совета директоров может замедлить снижение ставки до четверти процента. Как пишет "Российская газета"
, произойти это может из-за дождей и низкой температуры воздуха.
Эти факторы могут повлиять на урожай, а это, в свою очередь, повлечёт рост цен на ряд продуктов и отрицательно скажется на показателях инфляции. В этом мнении сходятся эксперты.
РГ приводит комментарий управляющего директора БКС "Ультима" Станислава Новикова, который говорит и об усилении инфляционных рисков из-за роста тарифов в ближайшее время. "Это и плодоовощная инфляция, и прекращение укрепления курса рубля могут стать факторами, которые может принять во внимание ЦБ, принимая решение по ставке. Плюс фактор базы во втором полугодии, из-за которого годовая инфляция не будет снижаться так же, как последние полгода. Это не значит, что ЦБ не будет снижать ставку, но будет делать это осторожно", — пояснил специалист.
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